Carlo Cracco | quanto costa il suo panettone Il prezzo supera quello degli altri chef e giudici di Masterchef

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 novembre 2020) “Natale quando arriva, arriva” e anche quest’anno sarà decisamente diverso, sugli scaffali dei supermercati i panettoni ci sono da settimane. Come sempre di tutti i prezzi, ma per chi volesse “strafare” sono già disponibili online quelli dei grandi. Da quando la cucina è sbarcata in televisione, tutti, anche i meno esperti del settore ormai conoscono bene personaggi come, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Il primo non è più giudice di Masterda tempo ma ha legato indissolubilmente il suo nome al talent di Sky; Cannavacciuolo e Barbieri, invece, sono ancora nel programma, affiancati da un’altra eccellenza italiana,Locatelli. Chiaro è che i panettoni proposti dai tre grandihanno undiverso da quelli commerciali, ma ...