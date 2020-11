Cara Trenitalia, dopo il mio ultimo viaggio ho solo una cosa da dirti: vergogna! (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sono a Napoli in lockdown con l’anziana madre. Rispetto le sue paure anche se molte sono dettate più dal terrorismo psicologico seminato dai virologi della tivù. Ma dove lo troveranno il tempo, non dovrebbero curare i malati?! Ma di questo ne abbiamo già parlato. Devo andare a Milano per provatissime esigenze lavorative. La lascio con un po’ di magone, ne guadagnerà il mio punto vita lievitato (altro effetto collaterale e non trascurabile della clausura forzata) a furia di ragù e torroni pistacchiosi della Dolce Idea (chi abita a Monte di Dio sa di cosa parlo). Su Italo, venduto agli americani, stendo un velo di carità, ho già dedicato loro qualche flash di pensiero tipo: “Tu vo’ fa’ l’americano, ma ci freghi in Italy…” oppure “Italo sono i Benetton delle Ferrovie” dunque non mi rimane altro che viaggiare con Trenitalia. Sapete quando diamine è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sono a Napoli in lockdown con l’anziana madre. Rispetto le sue paure anche se molte sono dettate più dal terrorismo psicologico seminato dai virologi della tivù. Ma dove lo troveranno il tempo, non dovrebbero curare i malati?! Ma di questo ne abbiamo già parlato. Devo andare a Milano per provatissime esigenze lavorative. La lascio con un po’ di magone, ne guadagnerà il mio punto vita lievitato (altro effetto collaterale e non trascurabile della clausura forzata) a furia di ragù e torroni pistacchiosi della Dolce Idea (chi abita a Monte di Dio sa diparlo). Su Italo, venduto agli americani, stendo un velo di carità, ho già dedicato loro qualche flash di pensiero tipo: “Tu vo’ fa’ l’americano, ma ci freghi in Italy…” oppure “Italo sono i Benetton delle Ferrovie” dunque non mi rimane altro che viaggiare con. Sapete quando diamine è ...

