Caos sanità in Calabria | Conte | mi assumo la responsabilità

Leggi su quotidianodiragusa

(Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA - ’’Mitutta la responsabilità della scelta di Gaudio. Non solo del fatto che la designazione non è andata a buon fine, ma anche delle precedenti nomine’’. Lo dice il premier Giuseppein un colloquio con Repubblica a proposito delnomine nella sanità in. Gaudio? ’’L’ho scelto io - afferma - sia per Zuccatelli, che per Gaudio, c’è stato il pieno confronto e la condivisione con tutti i ministri coinvolti’’. ’’Le responsabilità - aggiunge il premier - ricadono primariamente su di me, se coinvolgono il governo. Vale per Gaudio, come per Cotticelli. E anche per Zuccatelli, altissimo profilo, che però con quei video e quelle dichiarazioni inappropriate ha aperto una ferita con la ...