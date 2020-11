Caos Livorno, stipendi non pagati: in quattro potrebbero presto svincolarsi. I dettagli (Di mercoledì 18 novembre 2020) Lo scorso 23 ottobre la notizia.I giocatori del Livorno, irritati a causa di una situazione societaria certamente surreale e complessa, hanno deciso di mettere in mora il club per il mancato pagamento degli stipendi dovuti entro il 1° ottobre. Alle ore 23.59 del 12 novembre, scadeva il termine per depositare i soldi ai tesserati che avevano chiesto la messa in mora. Soldi che non sarebbero arrivati. Ragion per cui, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', i calciatori in questione potrebbero adesso svincolarsi.Si tratta dei centrocampisti Antonio Porcino, Tino Parisi e Davide Agazzi e dell'attaccante Murilo Mendes. "E’ solo l’ultimo atto di una situazione economica che, dopo l’uscita di scena di Spinelli, non è mai stata chiara", scrive la Rosea. Ciò nonostante, dalla dirigenza ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 18 novembre 2020) Lo scorso 23 ottobre la notizia.I giocatori del, irritati a causa di una situazione societaria certamente surreale e complessa, hanno deciso di mettere in mora il club per il mancato pagamento deglidovuti entro il 1° ottobre. Alle ore 23.59 del 12 novembre, scadeva il termine per depositare i soldi ai tesserati che avevano chiesto la messa in mora. Soldi che non sarebbero arrivati. Ragion per cui, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', i calciatori in questioneadesso.Si tratta dei centrocampisti Antonio Porcino, Tino Parisi e Davide Agazzi e dell'attaccante Murilo Mendes. "E’ solo l’ultimo atto di una situazione economica che, dopo l’uscita di scena di Spinelli, non è mai stata chiara", scrive la Rosea. Ciò nonostante, dalla dirigenza ...

