Campania | negativi 1 2 milioni di tamponi 200 terapie intensive occupate | 900 degenze libere

Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 18 novembre 2020, aggiornato alle ore 23.59 del 17 novembre, descrive numeri e tendenze. Su 23.479 tamponi sono risultati 3.657 positivi (ieri 3.019) ossia il 15.5% (ieri erano il 18.6%, forbice ultimi 25 giorni: 13.7%-21.5%) con 19.822 tamponi di giornata, quindi, risultati negativi al virus. Dei 3.657 'positivi', 430 sono sintomatici ossia il 11.7% (ieri erano il 13.7%), negli ultimi 25 giorni forbice tra 3.3% e 15.1%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati, i 430 positivi sintomatici rappresentano l'1.8% (ieri: 2.5%). Negli ultimi 25 giorni forbice ricompresa tra lo 0.2% e 2.9%). Considerato il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, nel flusso di informazioni sarebbe opportuno conoscere il tipo di sintomi

Ultime Notizie dalla rete : Campania negativi L’Italia si divide sulla zona rossa, in Campania De Luca spopola sempre sul web Il Riformista Confartigianato : “Un’impresa artigiana su tre rischia di scomparire in Irpinia”.

“Un’impresa artigiana su tre rischia di scomparire in Irpinia”. E’ l’allarme del presidente di Confartigianato Avellino e Confartigianato Campania, Ettore Mocella. “Questo secondo lockdown determinerà ...

In Campania non mancano le professionalità nella sanità, manca un sistema politico all’altezza

In questi giorno c’è molta rabbia in giro. La prima ondata del virus è stata una passeggiata, poiché tutto andava bene. I contagi non erano come quelli ...

