Campania: 3.657 positivi, il tasso cala al 15,6% ma si contano 75 decessi (Di mercoledì 18 novembre 2020) L'Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino odierno relativo a positivi, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 3.657, di cui 3.227 asintomatici e 430 con sintomi, a fronte di 23.479 tamponi processati (tasso di positività al 15,6%). Si aggiungono 75 deceduti, di cui molti sono conteggiati tra il 3 e il 17 novembre, che portano il totale a 1.160. I guariti sono 1.169. La situazione posti letto: 200 posti in terapia intensiva occupati su 656 disponibili; 2.259 posti in degenza ordinaria occupati su 3.160 disponibili. L'articolo ilNapolista.

