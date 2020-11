Calciomercato Juventus: radar sempre accesi su Kean, PSG avvisato (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Juventus non ha mollato Moise Kean. L’ex attaccante bianconero, ceduto all’Everton per circa 30 milioni di euro nell’estate del 2019, ha vissuto una prima stagione in Inghilterra non molto semplice. Poche presenze in Premier League, con Ancelotti che pur tenendone di conto, gli ha preferito altri calciatori. All’ultimo giorno dello scorso Calciomercato Leonardo, suo grande estimatore non ci ha pensato due volte a portarlo al PSG. L’operazione è stata veloce e intavolata su un semplice prestito secco, per cui Kean tornerà all’Everton a giugno prossimo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, sgarbo al Real: colpo francese in vista? LEGGI ANCHE: Calciomercato, Inter pronta all'offerta per Romero della Juventus: le cifre Leonardo, dirigente del ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Lanon ha mollato Moise. L’ex attaccante bianconero, ceduto all’Everton per circa 30 milioni di euro nell’estate del 2019, ha vissuto una prima stagione in Inghilterra non molto semplice. Poche presenze in Premier League, con Ancelotti che pur tenendone di conto, gli ha preferito altri calciatori. All’ultimo giorno dello scorsoLeonardo, suo grande estimatore non ci ha pensato due volte a portarlo al PSG. L’operazione è stata veloce e intavolata su un semplice prestito secco, per cuitornerà all’Everton a giugno prossimo. LEGGI ANCHE:, sgarbo al Real: colpo francese in vista? LEGGI ANCHE:, Inter pronta all'offerta per Romero della: le cifre Leonardo, dirigente del ...

