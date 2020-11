Calciomercato Juventus, il PSG si defila: Paratici tenta il colpo a zero (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il PSG non potrà permettersi ulteriori ingaggi stellari, così lascerà alla Juventus il Top Player che andrà in scadenza di contratto a giugno 2021. Sergio Ramos sembra non essere intenzionato a rinnovare il suo contratto con il Real Madrid. A gennaio lo spagnolo potrà decidere la sua destinazione preferita e i club disposti a tutto … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il PSG non potrà permettersi ulteriori ingaggi stellari, così lascerà allail Top Player che andrà in scadenza di contratto a giugno 2021. Sergio Ramos sembra non essere intenzionato a rinnovare il suo contratto con il Real Madrid. A gennaio lo spagnolo potrà decidere la sua destinazione preferita e i club disposti a tutto … L'articolo proviene da Inews.it.

