Calciomercato Juventus, Alaba mania: trattativa viva con il Bayern (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il rapporto tra David Alaba e il Bayern Monaco nelle ultime settimane sembra essere arrivato ad un punto di non ritorno. Il jolly austriaco e il suo agente avrebbero chiesto uno stipendio di 15 milioni netti a stagione per rinnovare con il club bavarese, una cifra che Rumenigge non ha intenzione di offrire nonostante il 28enne sia uno dei giocatori più importanti del club tedesco. Nel mese di settembre il presidente onorario del Bayern Monaco Uli Hoeness è uscito allo scoperto con un attacco pesante nei confronti del team manageriale del giocatore: “Tutti nel club lo amano. Ho preso un caffè con lui qualche settimana fa, ma non siamo ancora arrivati a una conclusione. È un ragazzo fantastico, Hansi Flick vuole davvero tenerlo. Tutti vogliono che resti con noi, è un ottimo giocatore. Ma ha un ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il rapporto tra Davide ilMonaco nelle ultime settimane sembra essere arrivato ad un punto di non ritorno. Il jolly austriaco e il suo agente avrebbero chiesto uno stipendio di 15 milioni netti a stagione per rinnovare con il club bavarese, una cifra che Rumenigge non ha intenzione di offrire nonostante il 28enne sia uno dei giocatori più importanti del club tedesco. Nel mese di settembre il presidente onorario delMonaco Uli Hoeness è uscito allo scoperto con un attacco pesante nei confronti del team manageriale del giocatore: “Tutti nel club lo amano. Ho preso un caffè con lui qualche settimana fa, ma non siamo ancora arrivati a una conclusione. È un ragazzo fantastico, Hansi Flick vuole davvero tenerlo. Tutti vogliono che resti con noi, è un ottimo giocatore. Ma ha un ...

Eurosport_IT : Edicola #18novembre: l'Inter scambia tutto, la Juve accelera per David Alaba... #calciomercato - zazoomblog : Calciomercato Juventus scambio in vista: obiettivo Icardi - #Calciomercato #Juventus #scambio - matteof111 : RT @GiovaAlbanese: Spero nella prossima finestra di #calciomercato possa arrivare alla #Juventus anche la quarta scelta per il centrocampo.… - calciomercatoit : ????#Juventus, obiettivo #Alaba: l'agente chiede tanto, ma i contatti restano vivi per l'affare a parametro zero ??… - 1987_Lorenza : RT @infoitsport: Calciomercato Juventus, Bonucci chiama Bastoni: scambio con l’Inter -