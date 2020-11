Calcio: altra tegola per la Lazio, positivo al Covid-19 Sergej Milinkovic-Savic (Di mercoledì 18 novembre 2020) Un incubo senza fine il Covid-19 per Simone Inzaghi e la sua Lazio. Arriva un’altra positività di lusso per la banda biancocelesti: dalla Serbia infatti la notizia del virus riscontrato per Sergej Milinkovi? – Savi?. Da segnalare, sempre per la Serie A, il contagio anche per Darko Lazovi? del Verona. Questo il comunicato serbo: “Il giorno prima della partita contro la Russia, durante i regolari test per il virus Covid-19, si è scoperta la positività di altri tre calciatori. Si tratta di Sergej Milinkovi? – Savi?, Darko Lazovi? e ?or?e Nikoli?. Insieme a loro, anche un fisioterapista è risultato positivo al Covid-19. Per quanto riguarda gli altri componenti della Nazionale e dello staff professionale, i risultati sono negativi. Come nel caso di Luka ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020) Un incubo senza fine il-19 per Simone Inzaghi e la sua. Arriva un’positività di lusso per la banda biancocelesti: dalla Serbia infatti la notizia del virus riscontrato perMilinkovi? – Savi?. Da segnalare, sempre per la Serie A, il contagio anche per Darko Lazovi? del Verona. Questo il comunicato serbo: “Il giorno prima della partita contro la Russia, durante i regolari test per il virus-19, si è scoperta la positività di altri tre calciatori. Si tratta diMilinkovi? – Savi?, Darko Lazovi? e ?or?e Nikoli?. Insieme a loro, anche un fisioterapista è risultatoal-19. Per quanto riguarda gli altri componenti della Nazionale e dello staff professionale, i risultati sono negativi. Come nel caso di Luka ...

