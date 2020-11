Calcio | Alberico Evani | “I ragazzi sono stati meravigliosi | hanno fatto tutto anche senza Mancini”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 novembre 2020) A soli tre giorni dalla pesantissima vittoria contro la Polonia, l’Italia è tornata in campo questa sera in Bosnia per la sesta ed ultima giornata della Nations League di. La Nazionale era ancora in formazione fortemente rimaneggiata a causa dei tanti giocatori costretti alla quarantena per via del Covid-19. Lo stesso Roberto Mancini era assente in panchina, sostituito dal vice, che ha parlato ai microfoni di Rai 1 a fine partita. L’Italia ha chiuso in vetta al Girone 1 vincendo in Bosnia, ha passato il turno ed ospiterà la Final Four, a Milano e Torino, dal 6 al 10 ottobre 2021. Così: “Con Mancini ci sentiamo tutti i giorni e sa quello che succede. Questigliun bel regalo e glidato una bella ...