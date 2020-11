Calcio a 5: l’aggiornamento del protocollo sanitario al vaglio della FIGC (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Divisione Calcio a 5 è impegnata in queste ore a capire in che termini potrà evolversi il protocollo sanitario al vaglio della FIGC. Secondo quanto pubblicato proprio sul sito ufficiale della Divisione, ecco come dovrebbero modificarsi le cose. l’aggiornamento del protocollo per l’attività dilettantistica di rilievo nazionale è al vaglio della FIGC. Lo fa sapere la Lega Nazionale Dilettanti, che ha inoltrato la proposta d’integrazione a quello attualmente in vigore per il tramite del suo responsabile medico, il professor Carlo Tranquilli. E’ stata formulata una proposta di adeguamento per il campionato di Serie D per le altre competizioni dilettantistiche di interesse nazionale ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Divisionea 5 è impegnata in queste ore a capire in che termini potrà evolversi ilal. Secondo quanto pubblicato proprio sul sito ufficialeDivisione, ecco come dovrebbero modificarsi le cose.delper l’attività dilettantistica di rilievo nazionale è al. Lo fa sapere la Lega Nazionale Dilettanti, che ha inoltrato la proposta d’integrazione a quello attualmente in vigore per il tramite del suo responsabile medico, il professor Carlo Tranquilli. E’ stata formulata una proposta di adeguamento per il campionato di Serie D per le altre competizioni dilettantistiche di interesse nazionale ...

