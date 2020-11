Calabria, Spirlì: "Unici senza un piano Covid" (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos) - “Il commissario ad acta ha nelle mani tutta l'organizzazione della sanità in Calabria ed è responsabile del piano di emergenza Covid. Noi al momento siamo l'unica Regione senza un piano di emergenza Covid”. Lo ha detto a Start, su Sky TG24 Nino Spirlì, presidente facente funzione della Regione Calabria. “Ci siamo assunti, come Giunta e Presidenza, la grande responsabilità, attraverso delle ordinanze, di andare a cercare posti negli ospedali e garantire i fondi per l'arruolamento di personale sanitario – ha spiegato Spirlì -, però oltre questo non possiamo andare perché non abbiamo competenze. Questo balletto strano di commissari, che si sono rivelati scelte sbagliate una dopo l'altra, non fa bene ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos) - “Il commissario ad acta ha nelle mani tutta l'organizzazione della sanità ined è responsabile deldi emergenza. Noi al momento siamo l'unica Regioneundi emergenza”. Lo ha detto a Start, su Sky TG24 Nino, presidente facente funzione della Regione. “Ci siamo assunti, come Giunta e Presidenza, la grande responsabilità, attraverso delle ordinanze, di andare a cercare posti negli ospedali e garantire i fondi per l'arruolamento di personale sanitario – ha spiegato-, però oltre questo non possiamo andare perché non abbiamo competenze. Questo balletto strano di commissari, che si sono rivelati scelte sbagliate una dopo l'altra, non fa bene ai ...

matteosalvinimi : #Salvini: Commissario Sanità Calabria non può essere un calabrese? Spirlì mi ha segnalato il prof. Pellegrino Manci… - fattoquotidiano : Calabria, Spirlì a ‘La Zanzara’: “Gino Strada? Dovranno passare sul mio corpo per fare le nomine. Non abbiamo bisog… - Adnkronos : #Calabria, #Spirli: '#Strada commissario? Dovranno passare sul mio corpo' - temisaba95 : RT @erretti42: Spirlì è arrabbiato e indignato. La Calabria merita rispetto. Lui un po’ meno. Quello del “«Dirò negro fino all’ultimo dei… - Fletter11 : -Dai un esempio pregnante del comune detto 'sparare sulla Croce Rossa' -Spirlí con potere decisionale in Calabria #Spirli #Calabria -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria Spirlì Calabria: Di Maio, 'scelta commissario ideale non è stata possibile' Affaritaliani.it