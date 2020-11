Calabria: Loiero, 'basta commissari, in 10 anni non hanno risolto, situazione drammatica' (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Stop alla stagione dei commissariamenti, l'amministrazione della sanità torni in mano "ad un bravo assessore, esperto di conti, che conosca il territorio e i suoi bisogni". Agazio Loiero, presidente della Regione Calabria fino al 2010, fu l'ultimo che riuscì ad evitare la nomina di un commissario da parte del governo nazionale e ritiene che sia arrivato il momento di chiudere questo capitolo e di affidare nuovamente al territorio la gestione della sanità. "Era il 2009 -racconta Loiero all'Adnkronos- e fui convocato in Consiglio dei ministri perché il governo riteneva necessario nominare un commissario alla Sanità a causa del debito alto che si era accumulato. Fu un confronto molto aspro, fui attaccato duramente e c'era una chiara ostilità nei miei confronti ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Stop alla stagione deiamenti, l'amministrazione della sanità torni in mano "ad un bravo assessore, esperto di conti, che conosca il territorio e i suoi bisogni". Agazio, presidente della Regionefino al 2010, fu l'ultimo che riuscì ad evitare la nomina di uno da parte del governo nazionale e ritiene che sia arrivato il momento di chiudere questo capitolo e di affidare nuovamente al territorio la gestione della sanità. "Era il 2009 -raccontaall'Adnkronos- e fui convocato in Consiglio dei ministri perché il governo riteneva necessario nominare uno alla Sanità a causa del debito alto che si era accumulato. Fu un confronto molto aspro, fui attaccato duramente e c'era una chiara ostilità nei miei confronti ...

Calabria, Sanità: Scopelliti l’aveva risollevata … poi di nuovo il disavanzo cronico

Giuseppe Scopelliti. Governatore reggino in carica dal 2010 al 2014. Durante la sua governace fu anche Commissario per il piano di rientro dal deficit sanitario ...

