Calabria | Loiero | ' basta commissari | in 10 anni non hanno risolto | situazione drammatica' 3

(Adnkronos) - "Cotticelli -spiega l'ex presidente della Regione Calabria- è persona rispettabili ma non aveva le conoscenze e le attitudini specifiche per un incarico del genere. Zuccatelli aveva invece una buona esperienza su queste materie, ma quella dichiarazione disastrosa ha reso inevitabili le sue dimissioni". "Anche Gaudio è persona di qualità, ma un conto è il ritmo accademico e un altro l'inferno calabrese. Strada, infine, è personalità indubbiamente forte, ma le qualità di medico non bastano, occorre essere esperti di organizzazione sanitaria". Che fare allora? "Penso che dopo le elezioni -risponde Loiero -la stagione dei commissariamenti dovrà necessariamente terminare, anche perché in nessun'altra regione italiana si è arrivati ad un periodo così lungo, né sarebbe accettabile. Si può ad esempio immaginare ...

Calabria, Sanità: Scopelliti l’aveva risollevata … poi di nuovo il disavanzo cronico

Giuseppe Scopelliti. Governatore reggino in carica dal 2010 al 2014. Durante la sua governace fu anche Commissario per il piano di rientro dal deficit sanitario ...

