Burgos-Brindisi oggi | orario | tv | programma | streaming Champions League basket 2020-2021

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 novembre 2020), mercoledì 18 novembre, al Pabellon Multiusos Coliseum diandrà in scena il match tra l’Hereda San Pabloe l’Happy Casa, valido per la seconda giornata delladi. Andiamo a scoprire orari edella sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e inè in un momento di forma incredibile, arrivando all’appuntamento dopo otto successi consecutivi, sette in Serie A – che le valgono la seconda posizione alle spalle di Milano – e una all’esordio della...