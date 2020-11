Brogli elezioni Usa, Trump fa saltare la prima testa (Di mercoledì 18 novembre 2020) Donald Trump inarrestabile nel combattere la sua crociata post elezioni Usa. Il tycoon continua a denunciare Brogli e “toglie di mezzo” coloro che negano le sue convinzioni. Salta la prima… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 18 novembre 2020) Donaldinarrestabile nel combattere la sua crociata postUsa. Il tycoon continua a denunciaree “toglie di mezzo” coloro che negano le sue convinzioni. Salta la… Questo articolo è stato pubblicato per lavolta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

thewaterflea : RT @FabioFranchi1: La grande notizia è che ai telegiornali nazionali e nei programmi di approfondimento sono del tutto sparite le notizie s… - AmbaAradam : RT @GermanoDottori: Probabilmente non influirà sull'esito ultimo delle elezioni americane, ma da eventuali indagini su Dominion potrebbe em… - FogliFabiana : RT @frustametafora: Il colpo di stato strisciante in USA #Trump ha licenziato il capo della sicurezza informatica USA per aver dato un res… - fisco24_info : Elezioni Usa, Trump silura capo cybersecurity : Christopher Krebs non ha sostenuto le denunce di brogli … - FedericoSantori : Trump ha licenziato - ovviamente con un tweet - Christopher Krebs, direttore dall'Agenzia per la sicurezza informat… -