Bosnia, Kolasinac positivo al Covid. Salta l'Italia (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sead Kolasinac salterà la sfida tra Bosnia e Italia di questa sera, gara dell'ultima giornata di Nations League. Il giocatore è risultato positivo al coronavirus. Lo comunica la Federcalcio Bosniaca in una nota. L'assenza dell'esterno difensivo dell'Arsenal va ad aggiungersi a quelle di Sehic e Dzeko, a loro volta assenti per aver contratto il Covid-19.

