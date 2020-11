Bosnia-Italia Live 0-2: Berardi raddoppia per gli azzurri (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo altre due occasioni sciupate dall'Italia, il raddoppio è firmato da Berardi, 0-2! Asse verticale tra Locatelli e Berardi: l'attaccante calabrese con una semi-rovesciata insacca al volo. Sul ... Leggi su globalist (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo altre due occasioni sciupate dall', il raddoppio è firmato da, 0-2! Asse verticale tra Locatelli e: l'attaccante calabrese con una semi-rovesciata insacca al volo. Sul ...

juventusfc : Domani si gioca Bosnia-Italia in #NationsLeague Per le #BlackAndWhiteStories, il racconto di questa gara... in bian… - RaiSport : GOOOL #ITALIA!!! #Belotti porta in vantaggio gli #Azzurri al 22' la diretta streaming, i gol, gli highlights e le… - pisto_gol : Bos-Ita 0:2 L’Italia domina e vince in Bosnia: segnano Belotti e Berardi, la trascina uno splendido Insigne-assist… - mal00mbra : RT @donkey_wolf: Alberico Evani, dopopartita di Bosnia-Italia (foto ANSA) - romanewseu : #NationsLeague, #BosniaItalia 0-2: #Belotti e #Berardi portano gli Azzurri alle Final Four #ASRoma… -