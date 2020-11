Bosnia-Italia Live 0-1: Belotti porta in vantaggio gli azzurri (Di mercoledì 18 novembre 2020) Al 22' Belotti porta in vantaggio l'Italia, 0-1! Break a centrocampo di Locatelli che serve Insigne sulla fascia sinistra, la verticalizzazione è per Belotti, che in spaccata insacca di destro. Grande ... Leggi su globalist (Di mercoledì 18 novembre 2020) Al 22'inl', 0-1! Break a centrocampo di Locatelli che serve Insigne sulla fascia sinistra, la verticalizzazione è per, che in spaccata insacca di destro. Grande ...

juventusfc : Domani si gioca Bosnia-Italia in #NationsLeague Per le #BlackAndWhiteStories, il racconto di questa gara... in bian… - RaiSport : GOOOL #ITALIA!!! #Belotti porta in vantaggio gli #Azzurri al 22' la diretta streaming, i gol, gli highlights e le… - RaiUno : ? Stasera l'#Italia ???? scende in campo contro la #Bosnia ???? per difendere il primato in classifica nel girone della… - _AndreaPontone : RT @RaiSport: GOOOL #ITALIA!!! #Belotti porta in vantaggio gli #Azzurri al 22' la diretta streaming, i gol, gli highlights e le interviste… - enzogoku69 : ??Sta dando spettacolo ad oltranza...?????????????? #Insigne #Bosnia #Italia ???? -