Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali

Sono state rese note le formazioni ufficiali della Bosnia e dell'Italia in vista della gara di questa sera in Nations League in programma a Sarajevo. Gli Azzurri saranno guidati ancora una volta dal Ct Evani che sostituisce in panchina Roberto Mancini. Queste le scelte:

Bosnia (4-3-3): Piric; Corluka, Hadzikadunic, Sanicanin, Kadusic; Cimirot, Pjanic, Krunic; Tatar, Prevljak, Gojak. All. Dusan Bajevi?

Italia (4-3-3): G. Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne. All. Evani (Mancini indisponibile)

