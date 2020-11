Bosnia-Italia, Kolasinac positivo al Covid-19: out contro gli Azzurri (Di mercoledì 18 novembre 2020) Kolasinac positivo al Covid-19 nell’ultimo test del tampone prima della partita contro l’Italia. Sarà indisponibile nel match di Nations League La Bosnia perde Sead Kolasinac per la sfida di questa sera in Nations League contro l’Italia. Il terzino dell’Arsenal è risultato positivo all’ultimo tampone e non sarà disponibile nella gara contro gli Azzurri come comunica la Federazione Bosniaca. «Dopo Ibrahim Sehic, un altro membro della Nazionale di Bosnia ed Erzegovina non potrà giocare questa sera contro l’Italia a causa del coronavirus. Si tratta di Sead Kolasinac che è stato ritestato questa mattina ed ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020)al-19 nell’ultimo test del tampone prima della partital’. Sarà indisponibile nel match di Nations League Laperde Seadper la sfida di questa sera in Nations Leaguel’. Il terzino dell’Arsenal è risultatoall’ultimo tampone e non sarà disponibile nella garaglicome comunica la Federazioneca. «Dopo Ibrahim Sehic, un altro membro della Nazionale died Erzegovina non potrà giocare questa seral’a causa del coronavirus. Si tratta di Seadche è stato ritestato questa mattina ed ...

