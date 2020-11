Bosnia-Italia, Insigne: “Vestiamo questa maglia con orgoglio, la rispettiamo” (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Gattuso mi sta dando tanto a Napoli, sia a livello fisico che tecnico-tattico dopo un periodo in cui non ho avuto un bel rapporto con la piazza. E in Nazionale ho Mancini ed Evani che mi stanno mettendo nelle condizioni di far bene”. Così Lorenzo Insigne ha parlato al termine di Bosnia-Italia 0-2, match che ha permesso agli azzurri di qualificarsi per le final four di Nations League. “Conoscevamo le difficoltà della partita di oggi – ha spiegato l’attaccante ai microfoni di Rai Sport – Ma abbiamo fatto una grande prova di individualità, siamo riusciti ancora una volta ad impostare il nostro gioco. Vestiamo questa maglia con orgoglio e cerchiamo di rispettarla in tutte le partite”, ha concluso. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Gattuso mi sta dando tanto a Napoli, sia a livello fisico che tecnico-tattico dopo un periodo in cui non ho avuto un bel rapporto con la piazza. E in Nazionale ho Mancini ed Evani che mi stanno mettendo nelle condizioni di far bene”. Così Lorenzoha parlato al termine di0-2, match che ha permesso agli azzurri di qualificarsi per le final four di Nations League. “Conoscevamo le difficoltà della partita di oggi – ha spiegato l’attaccante ai microfoni di Rai Sport – Ma abbiamo fatto una grande prova di individualità, siamo riusciti ancora una volta ad impostare il nostro gioco. Vestiamocone cerchiamo di rispettarla in tutte le partite”, ha concluso. SportFace.

