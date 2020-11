Bosnia-Italia, Gravina: “La Nazionale suscita entusiasmo, è un collante per il Paese” (Di giovedì 19 novembre 2020) “La Nazionale ha dimostrato di essere un collante per il nostro paese, sotto il profilo della capacità di aggregazione. Sa suscitare entusiasmo e speranza. Questa squadra merita un grande applauso, a partire da Mancini perché questa squadra rappresenta un insieme di valori che fa bene all’Italia. Il futuro del Ct? Cercheremo di tenerlo con noi in tutti i modi, nutre un grande amore per questi ragazzi e questo lo legherà ancora all’azzurro“. Queste le dichiarazioni del presidente della Figc, Gabriele Gravina, nel post partita di Bosnia-Italia 0-2. La Nazionale azzurra mette in cassaforte il primato del gruppo 1 e vola alle final four di Nations League: “C’è un grande Club Italia, abbiamo creato un’organizzazione ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) “Laha dimostrato di essere unper il nostro paese, sotto il profilo della capacità di aggregazione. Saree speranza. Questa squadra merita un grande applauso, a partire da Mancini perché questa squadra rappresenta un insieme di valori che fa bene all’. Il futuro del Ct? Cercheremo di tenerlo con noi in tutti i modi, nutre un grande amore per questi ragazzi e questo lo legherà ancora all’azzurro“. Queste le dichiarazioni del presidente della Figc, Gabriele, nel post partita di0-2. Laazzurra mette in cassaforte il primato del gruppo 1 e vola alle final four di Nations League: “C’è un grande Club, abbiamo creato un’organizzazione ...

