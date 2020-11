Bosnia Italia formazioni ufficiali, sorpresa Bernardeschi: c’è l’ex Juve Pjanic (Di mercoledì 18 novembre 2020) Bosnia Italia formazioni ufficiali – Partita fondamentale per la nazionale. L’Italia è chiamata a vincere a Sarajevo per arrivare prima nel gruppo 1 della Lega A di Nations League. La Bosnia gioca per l’orgoglio, dato che è aritmeticamente retrocessa in Lega B. Nelle file azzurre, ancora Alberico Evani in panchina al posto di Mancini alle prese con la quarantena da Covid, e stessa formazione scesa in campo domenica contro la Polonia, con l’unica differenza di Federico Bernardeschi in panchina a beneficio di Domenico Berardi. Bosnia Italia formazioni ufficiali, chi gioca Evani non cambia. 10 su 11 calciatori sono gli stessi scesi in campo contro la Polonia. Donnarumma tra i pali, capitan Florenzi a ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 18 novembre 2020)– Partita fondamentale per la nazionale. L’è chiamata a vincere a Sarajevo per arrivare prima nel gruppo 1 della Lega A di Nations League. Lagioca per l’orgoglio, dato che è aritmeticamente retrocessa in Lega B. Nelle file azzurre, ancora Alberico Evani in panchina al posto di Mancini alle prese con la quarantena da Covid, e stessa formazione scesa in campo domenica contro la Polonia, con l’unica differenza di Federicoin panchina a beneficio di Domenico Berardi., chi gioca Evani non cambia. 10 su 11 calciatori sono gli stessi scesi in campo contro la Polonia. Donnarumma tra i pali, capitan Florenzi a ...

