Bosnia-Italia, Evani euforico: “Giocare le Final Four grande stimolo, ai ragazzi voglio dire una cosa” (Di mercoledì 18 novembre 2020) L'Italia supera agilmente la Bosnia e si qualifica per le Final Four di Nations League che giocherà in casa.Gli azzurri hanno dominato la gara disputatasi in quel di Sarajevo vincendo per 2-0 grazie alle reti segnate da Andrea Belotti e da Domenico Berardi. Il commissario tecnico ad tempore, Alberico Evani, ai microfoni della Rai al termine del match, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Mando un grande abbraccio a Mancini, ci sentiamo comunque tutti i giorni e sa cosa accadere quotidianamente. Speriamo possa tornare presto in panchina. Sarà bello confrontarsi con realtà importanti come Belgio, Spagna e Francia. Non vediamo l'ora di affrontarle per vedere il grado di livello, pensiamo di esserci avvicinati ma attendiamo le sfide. Vogliamo arrivare al risultato tramite il gioco e lo ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 18 novembre 2020) L'supera agilmente lae si qualifica per ledi Nations League che giocherà in casa.Gli azzurri hanno dominato la gara disputatasi in quel di Sarajevo vincendo per 2-0 grazie alle reti segnate da Andrea Belotti e da Domenico Berardi. Il commissario tecnico ad tempore, Alberico, ai microfoni della Rai al termine del match, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Mando unabbraccio a Mancini, ci sentiamo comunque tutti i giorni e sa cosa accadere quotidianamente. Speriamo possa tornare presto in panchina. Sarà bello confrontarsi con realtà importanti come Belgio, Spagna e Francia. Non vediamo l'ora di affrontarle per vedere il grado di livello, pensiamo di esserci avvicinati ma attendiamo le sfide. Vogliamo arrivare al risultato tramite il gioco e lo ...

