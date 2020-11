Bosnia-Italia, Evani commosso: “Grazie a questi ragazzi, sono stati meravigliosi” (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Sarà bello confrontarsi con realtà come Spagna, Francia e Belgio. Non vediamo l’ora di valutare il nostro livello, pensiamo di esserci avvicinati alle grandi d’Europa”. Queste le dichiarazioni di Alberico Evani, vice di Roberto Mancini, dopo la vittoria per 2-0 dell’Italia sulla Bosnia che ha permesso agli azzurri di qualificarsi alle final four di Nations League. Si tratta della terza vittoria su tre in questa pausa nazionali dopo il successo in amichevole sull’Estonia e quello sulla Polonia in Nations League: “Vogliamo arrivare al risultato tramite il gioco – ha detto ai microfoni di Rai Sport – I ragazzi sono stati meravigliosi perché senza la presenza del Ct è andato tutto liscio. Alla squadra possiamo solo dire grazie. Ottenere tre vittorie con tre prestazioni convincenti in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Sarà bello confrontarsi con realtà come Spagna, Francia e Belgio. Non vediamo l’ora di valutare il nostro livello, pensiamo di esserci avvicinati alle grandi d’Europa”. Queste le dichiarazioni di Alberico, vice di Roberto Mancini, dopo la vittoria per 2-0 dell’sullache ha permesso agli azzurri di qualificarsi alle final four di Nations League. Si tratta della terza vittoria su tre in questa pausa nazionali dopo il successo in amichevole sull’Estonia e quello sulla Polonia in Nations League: “Vogliamo arrivare al risultato tramite il gioco – ha detto ai microfoni di Rai Sport – Imeravigliosi perché senza la presenza del Ct è andato tutto liscio. Alla squadra possiamo solo dire grazie. Ottenere tre vittorie con tre prestazioni convincenti in ...

