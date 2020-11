Bosnia-Italia, Di Lorenzo sicuro: “Match ostico, ma adesso vogliamo essere protagonisti nell’Europeo” (Di giovedì 19 novembre 2020) "Volevamo festeggiare con i tifosi, era una partita difficile su un campo non facile, si è vista la forza della squadra che ha portato a casa un risultato importantissimo".Sono le parole dell'esterno degli azzurri Giovanni Di Lorenzo che, intervenuto ai microfoni di "Rai Sport", ha commentato al triplice fischio il successo maturato questa sera contro la Bosnia che ha regalato all'Italia l'accollo alle Final Four."Lo dirà il campo. La nazionale Italiana scende in campo sempre con l’obiettivo di vincere, affrontiamo ogni partita per cercare il risultato. vogliamo essere protagonisti nell’Europeo".Nations League, Bosnia-Italia 0-2: azzurri sul velluto, primo posto e Final Four in casa Leggi su mediagol (Di giovedì 19 novembre 2020) "Volevamo festeggiare con i tifosi, era una partita difficile su un campo non facile, si è vista la forza della squadra che ha portato a casa un risultato importantissimo".Sono le parole dell'esterno degli azzurri Giovanni Diche, intervenuto ai microfoni di "Rai Sport", ha commentato al triplice fischio il successo maturato questa sera contro lache ha regalato all'l'accollo alle Final Four."Lo dirà il campo. La nazionalena scende in campo sempre con l’obiettivo di vincere, affrontiamo ogni partita per cercare il risultato.nell’Europeo".Nations League,0-2: azzurri sul velluto, primo posto e Final Four in casa

