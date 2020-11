Bosnia-Italia, che gol di Berardi: sinistro al volo e 0-2 (VIDEO) (Di mercoledì 18 novembre 2020) Grande Italia a Sarajevo. Nel match contro la Bosnia, valevole per la Nations League 2020/2021, i ragazzi di Roberto Mancini trovano la rete dello 0-2 in un asse tutto di marca Sassuolo: grande pennellata di Manuel Locatelli che vede Domenico Berardi, l’attaccante neroverde si coordina alla grande e chiude i conti con una conclusione al volo. In alto il VIDEO della rete, l’Italia ormai vede la Final Four di Nations League. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) Grandea Sarajevo. Nel match contro la, valevole per la Nations League 2020/2021, i ragazzi di Roberto Mancini trovano la rete dello 0-2 in un asse tutto di marca Sassuolo: grande pennellata di Manuel Locatelli che vede Domenico, l’attaccante neroverde si coordina alla grande e chiude i conti con una conclusione al. In alto ildella rete, l’ormai vede la Final Four di Nations League. SportFace.

