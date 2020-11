Bosnia Italia 0-2 LIVE: traversa clamorosa di Bernardeschi (Di mercoledì 18 novembre 2020) Al Grbavica Stadium, la 6ª giornata della Nations League 2020/21 tra Bosnia e Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al Grbavica Stadium, Bosnia Erzegovina e Italia si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del gruppo A della Nations League 2020/2021. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Bosnia Italia 0-2 MOVIOLA 90’+1? Occasione Insigne Sugli sviluppi di calcio d’angolo, la palla arriva al limite ad Insigne che, anche disturbato dalla posizione dell’arbitro, non trova la porta. 90? Recupero 3? concessi dall’arbitro Artur Dias. 88? traversa Bernardeschi Lo juventino allarga sulla sinistra per Insigne che chiude il triangolo, sventola di sinistro di prima intenzione che si stampa contro la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Al Grbavica Stadium, la 6ª giornata della Nations League 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Grbavica Stadium,Erzegovina esi affrontano nel match valido per la 6ª giornata del gruppo A della Nations League 2020/2021. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-2 MOVIOLA 90’+1? Occasione Insigne Sugli sviluppi di calcio d’angolo, la palla arriva al limite ad Insigne che, anche disturbato dalla posizione dell’arbitro, non trova la porta. 90? Recupero 3? concessi dall’arbitro Artur Dias. 88?Lo juventino allarga sulla sinistra per Insigne che chiude il triangolo, sventola di sinistro di prima intenzione che si stampa contro la ...

juventusfc : Domani si gioca Bosnia-Italia in #NationsLeague Per le #BlackAndWhiteStories, il racconto di questa gara... in bian… - RaiSport : GOOOL #ITALIA!!! #Belotti porta in vantaggio gli #Azzurri al 22' la diretta streaming, i gol, gli highlights e le… - SkySport : #BosniaItalia 0-1 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE - firenzeviola_it : ITALIA, 2-0 alla Bosnia: azzurri alla finali di N.League - LucaSince1982 : RT @Eurosport_IT: L'ITALIA ALLE FINAL 4? DI NATIONS LEAGUE ?????? Grazie al successo per 2-0 contro la Bosnia (Belotti 22', Berardi 68') dife… -