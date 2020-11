Bosnia Italia 0-1 LIVE: inizia la ripresa a Sarajevo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Al Grbavica Stadium, la 6ª giornata della Nations League 2020/21 tra Bosnia e Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al Grbavica Stadium, Bosnia Erzegovina e Italia si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del gruppo A della Nations League 2020/2021. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Bosnia Italia 0-1 MOVIOLA 52? Occasione Sanicanin Punizione dalle destra di Pjanic, parabola sul secondo palo dove Krunic fa sponda (forse di mano) per Sanicanin che spara sull’esterno della rete. 50? Occasione Belotti Tracciante in verticale di Insigne che innesca Belotti alle spalle dei centrali Bosniaci ma il sinistro del Gallo termina sull’esterno della rete. 47? Occasione Tatar Incursione di Pjanic, appoggio su Prevljak che ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Al Grbavica Stadium, la 6ª giornata della Nations League 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Grbavica Stadium,Erzegovina esi affrontano nel match valido per la 6ª giornata del gruppo A della Nations League 2020/2021. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 52? Occasione Sanicanin Punizione dalle destra di Pjanic, parabola sul secondo palo dove Krunic fa sponda (forse di mano) per Sanicanin che spara sull’esterno della rete. 50? Occasione Belotti Tracciante in verticale di Insigne che innesca Belotti alle spalle dei centralici ma il sinistro del Gallo termina sull’esterno della rete. 47? Occasione Tatar Incursione di Pjanic, appoggio su Prevljak che ...

juventusfc : Domani si gioca Bosnia-Italia in #NationsLeague Per le #BlackAndWhiteStories, il racconto di questa gara... in bian… - RaiSport : GOOOL #ITALIA!!! #Belotti porta in vantaggio gli #Azzurri al 22' la diretta streaming, i gol, gli highlights e le… - RaiUno : ? Stasera l'#Italia ???? scende in campo contro la #Bosnia ???? per difendere il primato in classifica nel girone della… - EdoardoBranchi : Terna arbitrale della Nations League che si presentano sul campo per dirigere Bosnia Italia - LuigiElia6 : Vediamoci assieme Bosnia-Italia?? -