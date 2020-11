Bosnia Italia 0-1 LIVE: fine primo tempo, squadre negli spogliatoi (Di mercoledì 18 novembre 2020) Al Grbavica Stadium, la 6ª giornata della Nations League 2020/21 tra Bosnia e Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al Grbavica Stadium, Bosnia Erzegovina e Italia si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del gruppo A della Nations League 2020/2021. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Bosnia Italia 0-1 MOVIOLA 45? fine primo tempo L’arbitro Dias manda le squadre all’intervallo senza recupero 39? Occasione Insigne Si distende la Nazionale sulla destra con Berardi che lancia Barella nello spazio, cambio di gioco per Insigne che salta Corluka e prova la conclusione a giro sul secondo palo ma la sfera tocca il montante esterno e va sul fondo. 37? Occasione ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Al Grbavica Stadium, la 6ª giornata della Nations League 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Grbavica Stadium,Erzegovina esi affrontano nel match valido per la 6ª giornata del gruppo A della Nations League 2020/2021. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 45?L’arbitro Dias manda leall’intervallo senza recupero 39? Occasione Insigne Si distende la Nazionale sulla destra con Berardi che lancia Barella nello spazio, cambio di gioco per Insigne che salta Corluka e prova la conclusione a giro sul secondo palo ma la sfera tocca il montante esterno e va sul fondo. 37? Occasione ...

juventusfc : Domani si gioca Bosnia-Italia in #NationsLeague Per le #BlackAndWhiteStories, il racconto di questa gara... in bian… - RaiSport : GOOOL #ITALIA!!! #Belotti porta in vantaggio gli #Azzurri al 22' la diretta streaming, i gol, gli highlights e le… - RaiUno : ? Stasera l'#Italia ???? scende in campo contro la #Bosnia ???? per difendere il primato in classifica nel girone della… - DaridaGabriele : Italia Bosnia..... la Clonazione #BosniaItalia - juventino778 : RT @juventusfc: Domani si gioca Bosnia-Italia in #NationsLeague Per le #BlackAndWhiteStories, il racconto di questa gara... in bianconero!… -