Bosnia Italia 0-1 LIVE: Azzurri vicini al raddoppio (Di mercoledì 18 novembre 2020) Al Grbavica Stadium, la 6ª giornata della Nations League 2020/21 tra Bosnia e Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al Grbavica Stadium, Bosnia Erzegovina e Italia si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del gruppo A della Nations League 2020/2021. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Bosnia Italia 0-1 MOVIOLA 60? Occasione Acerbi Break azzurro in trequarti, Emerson lavora il pallone ed innesca Acerbi che spara di sinistro ma non trova la porta e Locatelli non riesce a correggere da pochi passi. 52? Occasione Sanicanin Punizione dalla destra di Pjanic, parabola sul secondo palo dove Krunic fa sponda (forse di mano) per Sanicanin che spara sull’esterno della rete. 50? Occasione Belotti Tracciante in verticale di Insigne che ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Al Grbavica Stadium, la 6ª giornata della Nations League 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Grbavica Stadium,Erzegovina esi affrontano nel match valido per la 6ª giornata del gruppo A della Nations League 2020/2021. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 60? Occasione Acerbi Break azzurro in trequarti, Emerson lavora il pallone ed innesca Acerbi che spara di sinistro ma non trova la porta e Locatelli non riesce a correggere da pochi passi. 52? Occasione Sanicanin Punizione dalla destra di Pjanic, parabola sul secondo palo dove Krunic fa sponda (forse di mano) per Sanicanin che spara sull’esterno della rete. 50? Occasione Belotti Tracciante in verticale di Insigne che ...

juventusfc : Domani si gioca Bosnia-Italia in #NationsLeague Per le #BlackAndWhiteStories, il racconto di questa gara... in bian… - RaiSport : GOOOL #ITALIA!!! #Belotti porta in vantaggio gli #Azzurri al 22' la diretta streaming, i gol, gli highlights e le… - SkySport : #BosniaItalia 0-1 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE - sportface2016 : #BosniaItalia, #Insigne dipinge calcio: sfiora lo 0-2 con una magia VIDEO #NationsLeague - peluke68 : l'arbitro di Bosnia Italia è un coglione totale. -