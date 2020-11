Bosnia, anche Kolasinac positivo al Covid: salta l’Italia (Di mercoledì 18 novembre 2020) Brutte notizie per la Bosnia. A poche ore dalla gara di Nations League contro l’Italia, in programma questa sera a Sarajevo alle 20:45, aumentano i positivi al Covid-19. Dopo Ibrahim Šehic, la Federazione Bosniaca ha fatto sapere che anche il tampone di Sead Kolasinac ha dato esito positivo. Il difensore, perciò, non potrà scendere in campo questa sera così come il bomber della Roma, Edin Dzeko. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) Brutte notizie per la. A poche ore dalla gara di Nations League contro, in programma questa sera a Sarajevo alle 20:45, aumentano i positivi al-19. Dopo Ibrahim Šehic, la Federazioneca ha fatto sapere cheil tampone di Seadha dato esito. Il difensore, perciò, non potrà scendere in campo questa sera così come il bomber della Roma, Edin Dzeko. SportFace.

