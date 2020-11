Boscaglia: “La squadra ha mostrato maturità, possiamo ancora migliorare. La mia su Luperini” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Palermo vince ancora al "Renzo Barbera".Nuovo successo degli uomini di Boscaglia che, in occasione del match valido per il recupero della seconda giornata, battono il Potenza di Ezio Capuano al "Renzo Barbera" grazie alla rete messa a segno all'86° da Gregorio Luperini. Un successo importante analizzato in conferenza stampa al triplice fischio, dal tecnico del Palermo Roberto Boscaglia. "Vittoria importante? Il successo è sempre importante, la squadra ha mostrato grande maturità senza sprecare nessun pallone. Non abbiamo mai buttato il pallone avanti, è stata una partita complicata ma gestita bene dai ragazzi. Il merito è tutto loro perchè non dobbiamo dimenticare che era la quarta partita in pochi giorni, vorrei anche spendere due parole nei riguardi del mio staff che ha lavorato ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Palermo vinceal "Renzo Barbera".Nuovo successo degli uomini diche, in occasione del match valido per il recupero della seconda giornata, battono il Potenza di Ezio Capuano al "Renzo Barbera" grazie alla rete messa a segno all'86° da Gregorio Luperini. Un successo importante analizzato in conferenza stampa al triplice fischio, dal tecnico del Palermo Roberto. "Vittoria importante? Il successo è sempre importante, lahagrandesenza sprecare nessun pallone. Non abbiamo mai buttato il pallone avanti, è stata una partita complicata ma gestita bene dai ragazzi. Il merito è tutto loro perchè non dobbiamo dimenticare che era la quarta partita in pochi giorni, vorrei anche spendere due parole nei riguardi del mio staff che ha lavorato ...

WiAnselmo : Boscaglia: “La squadra ha mostrato maturità, possiamo ancora migliorare. La mia su Luperini” - Mediagol : Boscaglia: “La squadra ha mostrato maturità, possiamo ancora migliorare. La mia su Luperini” - ILOVEPACALCIO : #Boscaglia: « La squadra ha dimostrato maturità, la vittoria è sempre importante» - chicco288 : RT @PalermoCalcMerc: ? Palermo-Potenza 1-0 Vittoria meritata e importantissima per il Palermo che trova un Potenza chiuso in difesa e un s… - PalermoCalcMerc : ? Palermo-Potenza 1-0 Vittoria meritata e importantissima per il Palermo che trova un Potenza chiuso in difesa e u… -

Ultime Notizie dalla rete : Boscaglia “La Cinghiale contro auto. Attimi di paura per Sarracco ciociariaoggi.it