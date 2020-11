Borse europee toniche. Migliora l’efficacia del vaccino Pfizer (Di mercoledì 18 novembre 2020) (Teleborsa) – Finale al rialzo per le principali Borse europee sostenute dalla notizia che il vaccino anti Covid-19 sviluppato da Pfizer con il partner tedesco BioNTech ha mostrato, nei risultati finali, una efficacia pari al 95% senza effetti collaterali di rilievo. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,187. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,18%), raggiunge 41,92 dollari per barile, dopo che l’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha annunciato un aumento degli stock di greggio, inferiore alle aspettative, negli ultimi sette giorni al 13 novembre 2020. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +116 punti base, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 18 novembre 2020) (Teleborsa) – Finale al rialzo per le principalisostenute dalla notizia che ilanti Covid-19 sviluppato dacon il partner tedesco BioNTech ha mostrato, nei risultati finali, una efficacia pari al 95% senza effetti collaterali di rilievo. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,187. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,18%), raggiunge 41,92 dollari per barile, dopo che l’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha annunciato un aumento degli stock di greggio, inferiore alle aspettative, negli ultimi sette giorni al 13 novembre 2020. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +116 punti base, ...

SkyTG24 : ?? Moderna annuncia: vaccino efficace al 94,5% ?? Le Borse europee accolgono in modo molto positivo la notizia - Kuspide_SCF : Col segno + la chiusura delle borse europee e anche Wall Street, dopo un'apertura incerta, sta marciando sopra la p… - StampaFin : Piazza Affari in rialzo, prudenza sugli altri listini europei Dopo un avvio debole Piazza Affari recupera e scatta… - doveinvestire1 : #Borse europee leggermente in calo, prezzo dell'#oro praticamente stabile senza una direzione precisa, mentre la… - Kuspide_SCF : Apertura in lieve ribasso per le borse europee, l'unica positiva è Milano. Il 'super-indice delle borse mondiali (M… -

Ultime Notizie dalla rete : Borse europee Borse europee: chiusura contrastata, dopo il rally dei giorni scorsi prevalgono le prese di beneficio Bizjournal.it - Liguria Borse in leggero rialzo, Piazza Affari maglia rosa d'Europa

Mercoledì 18 novembre 2020: la giornata a Piazza Affari e nelle altre Borse europee in un unico colpo d'occhio.

Covid-19, Dombrovskis illustra misure di bilancio non temporanee previste dall'Italia per il 2020

(Teleborsa) - Il taglio dei contributi sociali nelle regioni più povere, la proroga dei crediti fiscali dei redditi da lavoro, l'introduzione di bonus familiari, così come l'aumento delle risorse asse ...

Mercoledì 18 novembre 2020: la giornata a Piazza Affari e nelle altre Borse europee in un unico colpo d'occhio.(Teleborsa) - Il taglio dei contributi sociali nelle regioni più povere, la proroga dei crediti fiscali dei redditi da lavoro, l'introduzione di bonus familiari, così come l'aumento delle risorse asse ...