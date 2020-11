Bonus Natale: Inps regala 3 mila euro per chi ha figli piccoli (Di mercoledì 18 novembre 2020) E’ stato presentato online come un Bonus Natale di 3 mila euro per le famiglie con figli al di sotto di tre anni. La notizia, come prevedibile tenuto conto anche dl periodo critico che stiamo vivendo, ha suscitato grande interesse e molte illusioni. Già perché, è bene precisarlo da subito, non c’è un Bonus Natale di questo tipo. La notizia non è una bufala ma occorre precisare le condizioni e i requisiti per frenare i facili entusiasmi. Di che cosa si tratta? Ci sono famiglie con figli al di sotto dei tre anni che hanno diritto al Bonus Inps da tre mila euro? Il Bonus in questione va chiesto entro il 20 dicembre 2020. Il primo requisito è di tipo economico: la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) E’ stato presentato online come undi 3per le famiglie conal di sotto di tre anni. La notizia, come prevedibile tenuto conto anche dl periodo critico che stiamo vivendo, ha suscitato grande interesse e molte illusioni. Già perché, è bene precisarlo da subito, non c’è undi questo tipo. La notizia non è una bufala ma occorre precisare le condizioni e i requisiti per frenare i facili entusiasmi. Di che cosa si tratta? Ci sono famiglie conal di sotto dei tre anni che hanno diritto alda tre? Ilin questione va chiesto entro il 20 dicembre 2020. Il primo requisito è di tipo economico: la ...

