Bomba al Pam | Primo Possamai verrà sentito dagli inquirenti

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Gliche indagano sull'esplosione che ha investito il supermercato Pam di Via Zorzetto a Treviso vogliono sentire, il 53enne di Nervesa che aveva dato ospitalità al presunto ...

CorriereAlpi : Attenatto al Pam, l'accusato si difende: - CorriereAlpi : Enrico Sorarù, originario di Rocca Pietore, è accusato di aver colpito per vendetta il supermercato Pam: è stato in… - oggitreviso : Bomba esplosa davanti al Pam in centro a Treviso, arrestato il responsabile - TgrRai : RT @TgrVeneto: Identificato da polizia e carabinieri l'uomo che domenica avrebbe lanciato la bomba carta. 'Un ordigno micidiale che poteva… - TgrVeneto : Identificato da polizia e carabinieri l'uomo che domenica avrebbe lanciato la bomba carta. 'Un ordigno micidiale ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba Pam

TrevisoToday

Attentato al Pam di Treviso, il 56enne di Rocca Pietore si difende: «Non sapevo dove metterlo, non volevo far male a nessuno» ...Enrico Sorarù, originario di Rocca Pietore, è accusato di aver colpito per vendetta il supermercato Pam: è stato incastrato dalle telecamere ...