Bolzano. Agenzia ambiente: confermato l'accreditamento dei laboratori

Più che positiva la valutazione sulla competenza analitica dei laboratori dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima, espressa dagli ispettori di Accredia, l'ente unico nazionale per l'accreditamento, che opera sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Una volta l'anno l'ente di accreditamento esegue un audit per verificare la qualità dei servizi analitici offerti dai laboratori dell'Agenzia, che sono accreditati dal 2002: laboratorio analisi acque e cromatografia, laboratorio analisi aria e radioprotezione, laboratorio analisi alimenti e sicurezza dei prodotti, laboratorio biologico.

I commercianti di Campania e Toscana hanno poche ore per mettersi in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di ottobre. Perché, nonostante domenica 15 le due Regioni sia ...

Fondi Covid di aprile esauriti, altoatesini rimasti senza aiuti

Bolzano. sono centinaia i contribuenti altoatesini che ad oggi non hanno ancora ricevuto il versamento dei contributi statali a fondo perduto dedicati all’emergenza covid richiesti per il mese ...

