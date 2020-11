Bollettino Coronavirus Veneto oggi 18 novembre

Leggi su nextquotidiano

I dati deldella Regione sull'andamento dei contagi diin18illustrati in diretta da Luca Zaia I positivisono 2.972, per un totale da inizio emergenza di 108.938. Idecessi, dopo il picco di ieri con 100 morti in un giorno, aumentano di 52. . Negli ospedali vi sono 2.192 ricoverati nei reparti ordinari (+101), nelle terapie intensive 291 (+11). Gli attuali positivi sono 63.071; in isolamento domiciliare vi sono oltre 33 mila malati.