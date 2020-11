Bollettino Coronavirus del 18 Novembre 2020 (Di mercoledì 18 novembre 2020) In data 18 Novembre l’incremento nazionale dei casi è +2,84% (ieri +2,66%) con 1.272.352 contagiati totali, 481.967 dimissioni/guarigioni (+24.169) e 47.282 deceduti (+753); 743.168 infezioni in corso (+9.358). Elaborati 234.834 tamponi (ieri 208.458); 34.282 positivi; rapporto positivi/tamponi 14,59% (ieri 15,44% ). Ricoverati con sintomi +430 (33.504); terapie intensive +58 (3.670). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 7.633; Campania 3.657; Piemonte 3.281; Veneto 2.972; Lazio 2.866; Toscana 2.508; Emilia Romagna 2.371; Sicilia 1.837. In Lombardia curva +2,28% (ieri +2,60%) con 38.100 tamponi (ieri 38.283) e 7.633 positivi; rapporto positivi/tamponi 20,03%% (ieri 22,06%); 340.989 contagiati totali; ricoverati +172 (8.323); terapie intensive +9 (903); 182 decessi (19.850). Partiamo dall’aggiornamento dei valori di Rt, calcolati alla sera del 17 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 18 novembre 2020) In data 18l’incremento nazionale dei casi è +2,84% (ieri +2,66%) con 1.272.352 contagiati totali, 481.967 dimissioni/guarigioni (+24.169) e 47.282 deceduti (+753); 743.168 infezioni in corso (+9.358). Elaborati 234.834 tamponi (ieri 208.458); 34.282 positivi; rapporto positivi/tamponi 14,59% (ieri 15,44% ). Ricoverati con sintomi +430 (33.504); terapie intensive +58 (3.670). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 7.633; Campania 3.657; Piemonte 3.281; Veneto 2.972; Lazio 2.866; Toscana 2.508; Emilia Romagna 2.371; Sicilia 1.837. In Lombardia curva +2,28% (ieri +2,60%) con 38.100 tamponi (ieri 38.283) e 7.633 positivi; rapporto positivi/tamponi 20,03%% (ieri 22,06%); 340.989 contagiati totali; ricoverati +172 (8.323); terapie intensive +9 (903); 182 decessi (19.850). Partiamo dall’aggiornamento dei valori di Rt, calcolati alla sera del 17 ...

LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - Corriere : In Italia 34.283 nuovi casi e 753 morti: il bollettino di oggi - TgrVeneto : #Coronavirus #Veneto dati #18novembre - Il bollettino emesso da Regione e Azienda Zero. #IoSeguoTgr - sportli26181512 : Coronavirus, il bollettino nazionale: 34.282 nuovi casi, +58 in terapia intensiva e 753 morti: Questi i dati delle… - palermomaniait : Coronavirus in Sicilia, bollettino 18 novembre 2020: 1837 nuovi positivi, 378 a Palermo - -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus Covid oggi: bollettino Coronavirus 18 novembre. Dati contagi, 53 morti in Emilia Romagna il Resto del Carlino Covid in Italia, sale curva contagi (oltre 34 mila ) e numero decessi (+753)

Continuano ad aumentare e preoccupare i dati sui contagi e sulle vittime da Covid a livello nazionale anche se calo la percentuale dei positivi-tamponi, che arriva al 14,5 mentre ieri era del 15,4. So ...

Covid Italia, bollettino oggi 18 novembre: 34.283 nuovi casi in 24 ore e 753 morti. Rapporto positivi/tamponi scende al 14,5%

Coronavirus, il bollettino di oggi, mercoledì 18 novembre 2020, in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 34.283 (ieri erano 32.191). I morti sono 753 ...

Continuano ad aumentare e preoccupare i dati sui contagi e sulle vittime da Covid a livello nazionale anche se calo la percentuale dei positivi-tamponi, che arriva al 14,5 mentre ieri era del 15,4. So ...Coronavirus, il bollettino di oggi, mercoledì 18 novembre 2020, in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 34.283 (ieri erano 32.191). I morti sono 753 ...