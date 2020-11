Bollettino Coronavirus 18 novembre: 34.282 nuovi casi, 753 morti. Tutte le notizie (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dal Bollettino di oggi diffuso dalla Protezione Civile sulla diffusione del contagio da Coronavirus in Italia emerge che i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 34.282 e i morti sono stati 753. Ancora, dunque, non c’è un vero e proprio calo e forse non è stato raggiunto il picco. Elenchiamo qui i principali dati: nuovi contagi: 34.282 nuovi decessi: 753 nuovi guariti 24.169 incremento degli attualmente positivi di 9.358 totale dimessi/guariti 481.967 totale morti 47.217 totale casi 1.272.352 attualmente positivi 743.168 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: 234.834 pazienti in terapia intensiva: 3.670 (+58 unità rispetto al giorno precedente) Bollettino Coronavirus 18 ... Leggi su blogo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Daldi oggi diffuso dalla Protezione Civile sulla diffusione del contagio dain Italia emerge che iregistrati nelle ultime 24 ore sono 34.282 e isono stati 753. Ancora, dunque, non c’è un vero e proprio calo e forse non è stato raggiunto il picco. Elenchiamo qui i principali dati:contagi: 34.282decessi: 753guariti 24.169 incremento degli attualmente positivi di 9.358 totale dimessi/guariti 481.967 totale47.217 totale1.272.352 attualmente positivi 743.168 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: 234.834 pazienti in terapia intensiva: 3.670 (+58 unità rispetto al giorno precedente)18 ...

