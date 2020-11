Bollettino Campania oggi: morti, contagi e guariti di mercoledì 18 novembre (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza Coronavirus della Regione Campania, contenente i nuovi dati aggiornati a mercoledì 18 novembre. Altra giornata di una importante settimana nell’analisi epidemiologica a livello regionale dopo che la Campania è stata posta tra le zone rosse d’Italia. oggi si registrano 3.657 nuovi contagi, 75 morti, 1.169 guariti, 23.479 tamponi, 200 (-1) ricoverati in terapia intensiva, 2.259 (+23) ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ecco ildell’emergenza Coronavirus della Regione, contenente i nuovi dati aggiornati a18. Altra giornata di una importante settimana nell’analisi epidemiologica a livello regionale dopo che laè stata posta tra le zone rosse d’Italia.si registrano 3.657 nuovi, 75, 1.169, 23.479 tamponi, 200 (-1) ricoverati in terapia intensiva, 2.259 (+23) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

