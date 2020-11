Bollettino 18 Novembre, vaccini: Pfizer batte Moderna 95 a 94.5! (Di mercoledì 18 novembre 2020) I numeri ci dicono che la situazione potrebbe migliorare ma non migliora al momento, c’è incertezza anche sulle letture. Terapia intensiva (Facebook)La situazione resta ancora ingarbugliata tra quello che è, che potrebbe essere e che sarà. L’Italia vive oggi due incertezze, quella che la vede combattere ancora una volta con il tremendo virus, che già a Marzo ha seminato morte ed angoscia, e quella politico organizzativa, chiamiamola cosi, che sembra metterla ogni giorno in una posizione diversa rispetto all’approccio da tenere proprio nella lotta attuale al Covid19. Troppo spesso i pareri di chi governa, a diversi livelli si contraddicono e lasciano intendere cose che poi non corrispondono alla realtà dei fatti. Misure, mezze misure, misure restrittive che poi di restrittivo hanno soltanto il nome, in tutto questo il popolo cosa fa? Non ci capisce ... Leggi su chenews (Di mercoledì 18 novembre 2020) I numeri ci dicono che la situazione potrebbe migliorare ma non migliora al momento, c’è incertezza anche sulle letture. Terapia intensiva (Facebook)La situazione resta ancora ingarbugliata tra quello che è, che potrebbe essere e che sarà. L’Italia vive oggi due incertezze, quella che la vede comre ancora una volta con il tremendo virus, che già a Marzo ha seminato morte ed angoscia, e quella politico organizzativa, chiamiamola cosi, che sembra metterla ogni giorno in una posizione diversa rispetto all’approccio da tenere proprio nella lotta attuale al Covid19. Troppo spesso i pareri di chi governa, a diversi livelli si contraddicono e lasciano intendere cose che poi non corrispondono alla realtà dei fatti. Misure, mezze misure, misure restrittive che poi di restrittivo hanno soltanto il nome, in tutto questo il popolo cosa fa? Non ci capisce ...

