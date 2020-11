Bitcoin punta a $19.000 quando FOMO entra in gioco (Di mercoledì 18 novembre 2020) Bitcoin ha fatto notizia dopo essere salito a un nuovo massimo annuale di 18,500 dollari mercoledì 18 novembre. Mentre gli operatori di mercato sembrano entrare in uno stato di FOMO, i dati sulla catena rivelano che c’è più spazio per salire prima che si materializzi una correzione. La folla si scatena mentre Bitcoin sale ai nuovi massimi annuali Bitcoin ha catturato l’attenzione del mercato dopo l’impressionante corsa al rialzo che ha visto nelle ultime settimane. La criptovaluta di punta è aumentata di oltre il 40% dal 3 novembre, mentre la pressione sugli acquisti continua a crescere dietro di essa. Il costante movimento al rialzo dei prezzi non è passato inosservato. Il numero di citazioni relative a BTC su diversi social media è andato alle stelle poiché i prezzi hanno ... Leggi su invezz (Di mercoledì 18 novembre 2020)ha fatto notizia dopo essere salito a un nuovo massimo annuale di 18,500 dollari mercoledì 18 novembre. Mentre gli operatori di mercato sembranore in uno stato di, i dati sulla catena rivelano che c’è più spazio per salire prima che si materializzi una correzione. La folla si scatena mentresale ai nuovi massimi annualiha catturato l’attenzione del mercato dopo l’impressionante corsa al rialzo che ha visto nelle ultime settimane. La criptovaluta diè aumentata di oltre il 40% dal 3 novembre, mentre la pressione sugli acquisti continua a crescere dietro di essa. Il costante movimento al rialzo dei prezzi non è passato inosservato. Il numero di citazioni relative a BTC su diversi social media è andato alle stelle poiché i prezzi hanno ...

“Dopo aver superato la soglia dei 18.000 Dollari, il bitcoin punta ora al massimo storico di 20.000 Dollari”: è quanto afferma l’analista specializzato in crypto asset di eToro, Simon Peters. “L’ultim ...

Siân Jones, senior partner presso XReg Consulting, sostiene che l'approccio miope della FATF nella regolamentazione crypto dovrà essere affrontato dall'intera comunità ...

