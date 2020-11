Biden, primo 'miracolo' in Terrasanta: i palestinesi tornano a negoziare con Israele (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il primo 'miracolo' di Biden in Terrasanta: L'Autorità nazionale palestinese ha annunciato che ristabilirà il coordinamento con Israele in materia di sicurezza. 'Il deterioramento delle relazioni tra ... Leggi su globalist (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il' diin: L'Autorità nazionale palestinese ha annunciato che ristabilirà il coordinamento conin materia di sicurezza. 'Il deterioramento delle relazioni tra ...

Il deterioramento delle relazioni tra Israele e l'Anp è il risultato della netta preferenza di Trump per il governo Netanyahu durante i quasi quattro anni di presidenza. Ora può cambiare la musica ...

Trump si sveglia e prima del caffè twitta: "Hanno rubato le elezioni"

Donald Trump non ha eventi nel suo programma pubblico e sta invece usando la sua mattinata per twittare false affermazioni sulle elezioni presidenziali.

