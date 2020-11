Bernaudo | unica soluzione per Roma è scossa liberista

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 novembre 2020)– “Si devono abbandonare i particolarismi e si deve iniziare a parlare del programma, di quello che serve per far rinascere questa citta’ che la giunta guidata da Virginia Raggi, e quelle prima, hanno ridotto in cio’ che hanno sotto gli occhi tutti ini, al di la’ della propaganda.” “Noi siamo convinti che il sindaco debba essere un politico, che debba avere un approccio politico e un programma con una visione politica chiara. Lanon e’ la ricerca di un nome ma la svolta che bisogna dare alla citta’.” “E l’possibile e’ una cura, una. Vorrei che le forze politiche del centrodestra ragionassero sulle cose da fare per”. Cosi’ il leader di Liberisti italiani e candidato sindaco di ...