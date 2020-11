Berlusconi pronto a collaborare con il governo sulla manovra Il PD | “Valuteremo le sue proposte”

Leggi su blogo

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Le forze politiche, o meglio, alcune forze moderate, sembrano intenzionate ad accogliere l’appello fatto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella qualche giorno fa, quando ha chiesto un dialogo trae opposizioni in un momento così delicato come quello che stiamo affrontando da ormai quasi un anno. In particolare è Forza Italia, per bocca del suo fondatore e Presidente Silvio, che potrebbecon l’esecutivo votando a favore dello scostamento di bilancio.lo ha annunciato, ma ovviamente ha fatto capire che non sarà un “ok” incondizionato: Forza Italia è disposta a valutare il voto favorevole allo scostamento di bilancio e a migliorare con le proprie proposte per l’Italia una legge di bilancio minimalista, vecchia e inadeguata. E ha aggiunto: A fronte di questo chiediamo ...