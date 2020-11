Berlusconi: «Pronti a collaborare come chiede il Colle. Ma sia chiaro, restiamo all’opposizione» (Di mercoledì 18 novembre 2020) ”Noi accogliamo in pieno gli appelli alla collaborazione istituzionale del presidente della Repubblica. Li facciamo nostri. Per questo siamo disponibili a lavorare. Senza confusione di ruoli per far uscire il Paese dall’emergenza sanitaria. Ed economica”. Silvio Berlusconi, in Collegamento su Zoom con la conferenza stampa di Fi, però, smentisce i retroscena su eventuali inciuci. Berlusconi: nessun inciucio con il Pd “Siamo consapevoli che oggi l’Italia ha bisogno delle sue energie migliori, non solo della politica. Ma dell’impresa, della scienza, della cultura, dell’università”. collaborare come chiede il Colle, spiega il Cavaliere, non significa fare la stampella al governo Conte. L’obbiettivo è affrontare per l’Italia l’emergenza sanitaria ed economica- “Collaboriamo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 18 novembre 2020) ”Noi accogliamo in pieno gli appelli alla collaborazione istituzionale del presidente della Repubblica. Li facciamo nostri. Per questo siamo disponibili a lavorare. Senza confusione di ruoli per far uscire il Paese dall’emergenza sanitaria. Ed economica”. Silvio, ingamento su Zoom con la conferenza stampa di Fi, però, smentisce i retroscena su eventuali inciuci.: nessun inciucio con il Pd “Siamo consapevoli che oggi l’Italia ha bisogno delle sue energie migliori, non solo della politica. Ma dell’impresa, della scienza, della cultura, dell’università”.il, spiega il Cavaliere, non significa fare la stampella al governo Conte. L’obbiettivo è affrontare per l’Italia l’emergenza sanitaria ed economica- “Collaboriamo ...

