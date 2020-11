Berlusconi: “Forza Italia resta opposizione ma raccogliamo l’appello del Colle” (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’ex premier: «La situazione è sempre più grave, forse possiamo dire che non è mai stata così grave» Leggi su lastampa (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’ex premier: «La situazione è sempre più grave, forse possiamo dire che non è mai stata così grave»

berlusconi : Noi di Forza Italia siamo diversi dai nostri alleati, ma siamo incompatibili con questa sinistra. Noi siamo i soli… - berlusconi : Dal mio intervento alla conferenza stampa di Forza Italia: abbiamo presentato le nostre proposte in vista della pro… - berlusconi : Dal mio intervento alla conferenza stampa di Forza Italia: siamo sempre stati all’opposizione e rimarremo all’oppos… - ritac22 : @forza_italia @berlusconi È necessario stare dalla parte giusta in qst momento. L’opposizione. Abbiamo collaborato… - Nadia35765499 : @forza_italia @berlusconi Dot Berlusconi spero con tutto il cuore ascoltino le vostre proposte e che non le cestin… -